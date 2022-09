Bárbara Coelho é clicada na praia jogando futevôlei e ostenta corpão escultural de biquíni

Temperatura subiu! Bárbara Coelho, a apresentadora do programa “Esporte Espetacular”, da TV Globo, atraiu olhares nesta sexta-feira (02) enquanto curtia um momento de descontração na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

+ Cotada pra Fazenda, Deolane exibe corpão de boneca em lingerie rosinha: “Vocês me aguardem”

A musa aproveitou o descanso para jogar uma partida de futevôlei e não deixou de esbanjar sua boa forma aos 34 anos enquanto se exercitava na companhia do comentarista esportivo Junior. Usando um biquíni amarelo pra lá de chamativo, a apresentadora roubou a cena e exibiu um corpão escultural na ocasião!

Bárbara Coelho joga futevôlei em praia do Rio de Janeiro (Fonte: Dilson Silva / AgNews)

Jade Picon fala sobre gravações de “Travessia” e estreia na TV Globo: “A todo vapor” Vem aí! Recentemente, Jade Picon falou sobre sua estreia na novela “Travessia” e abriu o jogo sobre a expectativa para sua estreia na trama. Em seu Instagram, a influenciadora comentou sobre as gravações e revelou como está se preparando no dia a dia para viver a personagem Chiara, que fará par romântico com ninguém menos que Chay Suede.

“As gravações da novela estão a todo vapor. Todos os dias eles estão gravando várias frentes, já gravo amanhã, gravo depois de amanhã, então já estou pegando o ritmo. Está sendo maravilhoso”, comentou Jade através do Instagram Stories.

“Você vê: ‘Ai nossa uma cena de 30 segundos’. Cara, o tempo que leva, o tanto de gente que faz parte disso. E a gente não grava na ordem cronológica dos acontecimentos da obra. Engloba muitas coisas, desde a caracterização, o figurino, o cuidado que tem que ter, a continuidade… eu acho muito, muito, muito especial isso. É algo que eu tenho observado e gostado de ver por trás”, contou a musa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos

+ Geisy Arruda resolve se filmar na cozinha sem calcinha e rebola: “Não censuraram ainda”

+ IZA empina rebolando o bumbum pra câmera com menor fio-dental pra cobrir: “Vai com calma”

+ Em vídeo polêmico do TikTok, Flay mostra shorts que deixa bumbum à mostra: “Desmaiou no rolê?”