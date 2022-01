Bárbara e Laís são as últimas a deixar a Prova de Imunidade no BBB22

Celebridade



Publicado em 19 de jan de 2022 e atualizado às 12:01

A primeira prova do BBB22 chega ao fim após quase 12 horas. Bárbara e Laís são as últimas participantes a deixarem a disputa do reality no BBB22. Segundos antes, Lucas e Luciano foram eliminados da prova, se tornando a quarta dupla a sair do Provódromo.

A prova de imunidade para os integrantes da Pipoca do “Big Brother Brasil 22” já tem nove horas de duração na manhã desta quarta-feira, dia 19, e conta ainda com quatro participantes. A dupla Laís e Bárbara disputa o benefício no jogo (e R$ 10 mil em compras) contra Luciano e Lucas. O objetivo é segurar cubos sem deixá-los cair.

A primeira dupla a deixar a prova foi Jessilane e Eslovênia. Elas resistiram por quatro horas. A professora de biologia se entristeceu e pediu desculpas por várias vezes durante a disputa. Em um dos momentos, Jessi pediu para Eslô se concentrar e parar de conversar. A Miss Pernambuco disse que estava focada, mas a amiga estava muito tensa.

Rodrigo e Eliezer saíram uma hora depois. Ao longo da madrugada a dupla já demonstrava sinais de cansaço, tanto é que os cubos quase caíram, pouco antes da eliminação. Os colegas se surpreenderam com a dupla que se recuperou do deslize.

A última dupla a deixar o local de provas foi Natália e Vinícius. Eles enfrentaram oito horas de disputa. O cearense celebrou ter ficado até de manhã ao lado da mineira. “A gente fez o que podia”, consolou a designer de unhas, que está temerosa pelo paredão.

A dinâmica da semana

Quinta (20/01)

Prova entre os Camarotes valendo imunidade para uma dupla

Sexta (21/01)

Superprova entre Pipocas e Camarotes: um será líder e o outro um anjo autoimune

Domingo (23/01)

Paredão triplo

Formação: Anjo imunizado; líder indica um; contragolpe do indicado pelo líder; cada um da casa indica duas pessoas ao paredão pelo confessionário

Prova bate-volta: Indicado do contragolpe e os dois mais voltados pela casa. O vencedor está fora do paredão.