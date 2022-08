Bárbara Heck faz piada sobre carreira internacional de Arthur Aguiar: “Não escuto”

Barbará Heck comentou sobre a relação com Arthur Aguiar fora do BBB 22. No reality, os dois tiveram vários desentendimentos e durante o programa ‘Auê’, do IG Gente, a modelo revelou que não tem nada contra o campeão do Big Brother Brasil 2022.

“Ele é o vencedor do BBB, está feliz, vi que eles vão morar fora. Então, deve estar focado na família. Tudo de bom para ele. Nunca tive nada contra. Minhas opiniões eram sobre o jogo. Eu não concordava com as atitudes dele dentro do jogo”, inicou a loira.

Em outro momento da conversa, Bárbara admitiu que não escuta as músicas de Arthur. “Não escuto muito rádio, na rádio que eu ouço não toca. É que devem estar direcionando para a carreira internacional”, brincou ela.

Foto: Reprodução/Instagram

Barbará Heck revela que ficou com Neymar Jr e Gabriel Medina Ainda durante o bate-papo, Bárbara Heck revelou que já ficou com Neymar Jr e Gabriel Medina, mas em momentos diferentes. A loira comentou que evitou falar sobre o assunto em respeito aos envolvidos. “Eu gosto de respeitar a privacidade das pessoas com quem me relacionei”, disse ela.

A modelo contou um pouco sobre o jogador de futebol. “Já fiquei. Gosto muito, acho legal, é uma pessoa que considero minha amiga hoje em dia, mas, sim, já ficamos”, completou ela durante a entrevista.

