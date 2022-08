Barcelona acerta empréstimo do zagueiro Umtiti ao Lecce, da Itália

O Barcelona oficializou na manhã desta quinta-feira (25/8) o empréstimo do zagueiro Samuel Umtiti ao Lecce, da Itália. O acordo é válido por uma temporada, até junho de 2023, e não conta com cláusula para compra em definitivo.

Umtiti estava sem espaço no Barça depois das chegadas de reforços para a posição, como Andreas Christensen, ex-Chelsea, e o compatriota Jules Koundé, ex-Sevilla. O defensor de 24 anos era um dos cotados a ser negociado para que o clube espanhol pudesse regularizar a situação dos novos contratados e inscrevê-los no Campeonato Espanhol.

Carreira de Umtiti

Contratado pela equipe em 2016, Umtiti conquistou sete títulos e realizou 133 jogos pelo Barcelona. Ele sofreu com seguida contusões no joelho esquerdo e foi pouco utilizado nos últimos meses. Na última temporada, por exemplo, o francês disputou apenas uma partida.

O zagueiro, que se destacou no Lyon e conquistou a Copa do Mundo de 2018, com a França, tentará retomar seu futebol no Lecce. O time venceu a segunda divisão na última temporada e está de volta à elite do futebol italiano.