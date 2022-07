Barcelona anuncia a contratação de Lewandowski, ex-Bayern de Munique

O Bayern de Munique confirmou, neste sábado, a transferência de Lewandowski para o Barcelona. Herbert Hainer e Oliver Kahn anunciaram que possuem um acordo verbal com os espanhóis para a venda do atacante polonês. O clube catalão oficializou a contratação pelas redes sociais.

“Acordamos em liberar Lewandowski. Temos um acordo verbal com o Barcelona, %u200B%u200Bo contrato ainda está pendente. Sabemos muito bem pelo que devemos agradecer a Robert, mas grandes jogadores também deixaram o clube ano passado e, mesmo depois disso, o mundo do Bayern não desmoronou. Pelo contrário, muitas vezes continuou com ainda mais sucesso”, declarou Kahn, diretor esportivo do Bayern.

“Conversamos longamente com nossos colegas do Barcelona e esclarecemos os detalhes. Ele (Lewandowski) se despediu esta manhã”, completou Hainer, presidente do clube alemão.

A informação que roda os portais é que o Barcelona irá desembolsar cerca de 50 milhões de euros (R$ 272,5 milhões) para ter o atacante.

No Campeonato Alemão, pelo Borussia Dortmund e Bayern de Munique, Lewa atuou em 384 partidas e marcou 312 gols.