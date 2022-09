Barcelona e Chelsea acertam troca entre Aubameyang e Alonso; veja detalhes

Barcelona e Chelsea finalmente chegaram a um entendimento pela transferência do atacante Aubameyang. O acordo envolverá uma troca com o lateral-esquerdo Marcos Alonso, além de outros 14 milhões de euros (R$ 72 milhões) que serão pagos ao Barça.

As conversas para tratar o assunto vinham de algumas semanas, mas, segundo o jornalista Fabrizio Romano, apenas nesta quinta-feira, último dia antes do encerramento da janela de transferências na Europa, o acordo foi selado.

O gabonês teria pouco espaço no clube catalão após as chegadas de reforços para o setor ofensivo, como Lewandowski e Raphinha. Ele assinará contrato de duas temporadas com o time londrino, onde reencontrará o técnico Thomas Tuchel, com quem trabalhou no Borussia Dortmund.

Já o lateral espanhol era desejo antigo do Barcelona. O jogador será contratado por três temporadas e terá a concorrência do jovem Balde e do veterano Jordi Alba, que recusou uma proposta da Inter de Milão e deve permanecer na equipe de Xavi Hernández.