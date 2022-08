Barcelona e Manchester City empatam em amistoso beneficente no Camp Nou

Nesta quarta-feira, Barcelona e Manchester City empataram por 3 a 3 em um amistoso no Camp Nou. Em jogo com o objetivo de incentivar as pesquisas ao combate da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa sem cura, o Barça saiu atrás, buscou a virada, mas cedeu o empate duas vezes.

O jogo contou com a presença do zagueiro Jules Koundé no Barcelona. O francês ainda não jogou oficialmente pois não foi inscrito nas competições oficiais devido a problemas financeiros. Além disso, Pep Guardiola, que fez história no time espanhol, retornou ao Camp Nou, dessa vez no comando do City.

As duas equipes entraram com escalações mistas, visando seus compromissos oficiais no fim de semana. No sábado, às 11h (de Brasília), o City encara o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês e, no domingo, o Barcelona recebe o Valladolid às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

O JOGO

Com a bola rolando, o Barça começou bem no ataque. Quem saiu na frente, no entanto, foi o Manchester City. Em cruzamento na área, o jovem goleiro Iñaki Peña saiu para encaixar mas cometeu grande falha e deixou a bola escorregar. Julián Álvarez estava ao seu lado na pequena área e, assim, só precisou empurrar para o gol aberto para abrir o placar.

O Barcelona respondeu aos 28 minutos, quando Aubameyang aproveitou desvio de Palmer após cobrança de falta de Raphinha e bateu de voleio, no canto de Ortega, que aceitou a finalização.

Em ritmo de amistoso, o restante do primeiro tempo não foi de grandes oportunidades. Assim, o jogo foi para o intervalo com empate por 1 a 1 no placar.

Logo no início da segunda etapa, Inãki Peña se redimiu da falha ao emplacar grande sequência de defesas em finalizações do argentino Julián Álvarez. Aos 21 minutos do segundo tempo, o Barcelona conquistou a virada. Após Depay criar chance em erro de De Bruyne na saída de bola, De Jong ficou com a sobra, bateu para o fundo das redes e virou o placar a favor do time da casa.

Logo na sequência, Palmer retomou o empate. Em jogada pelo lado direito, Cancelo cruzou rasteiro e Palmer empurrou para o gol, deixando tudo igual no placar.

O Barcelona, porém, não deixou barato e buscou mais um desempate aos 33 minutos, quando Depay aproveitou espaço na defesa e completou passe de Sergi Roberto para marcar o terceiro gol do time da casa.

O fim do jogo ficou marcado por um momento preocupante. Após cruzamento na área, Christensen e Mbete bateram cabeça e o zagueiro do Manchester City ficou no chão. Mbete foi atendio pela equipe médica e deixou o campo de maca.

Após o reinício da partida, o árbitro deu 11 minutos de acréscimo e, com isso, os ingleses foram ao ataque. Aos 52 minutos, Haaland foi derrubado dentro da área e o juiz assinalou pênalti e. Na cobrança, Mahrez converteu e deu números finais ao jogo.