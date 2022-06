Barcelona estipula valor máximo para contratar Lewandowski, do Bayern

Robert Lewandowski já manifestou publicamente a sua vontade de sair do Bayern de Munique nesta janela de transferências. Destino encaminhado do atacante, o Barcelona estipulou um valor máximo para contratar o polonês. A informação é do jornal espanhol Sport.

De acordo com a publicação, a quantia gira em torno de 30 milhões de euros (R$ 153,5 milhões) mais eventuais bônus, sendo que o Bayern estaria disposto a negociar para que a transferência não se arraste demais. Já segundo o diário alemão Bild, o clube bávaro havia fixado o valor em 40 milhões de euros (R$ 204,7 milhões).

De qualquer forma, tanto Lewandowski como os clubes querem que a negociação seja concluída de forma amistosa. A relação entre as equipes, aliás, é boa. O Barça, por sua vez, já acertou os termos com o jogador de 33 anos e garantiu que terá dinheiro para fechar a contratação.

Na temporada 2021/22, Robert Lewandowski disputou 46 partidas pelo Bayern de Munique, fez 50 gols e deu seis assistências.