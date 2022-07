Barcelona fecha patrocínio com plataforma de música e muda nome do Camp Nou

O Barcelona anunciou, neste sábado, a parceria com o Spotify e consagrou a plataforma de streaming de áudio como principal patrocínio do clube. Como parte do acordo, o veículo também se torna parceiro titular do estádio que, a partir de hoje, recebe um novo mural na fachada e passa a se chamar Spotify Camp Nou.

A plataforma também aparecerá a partir desta temporada, e nos próximos quatro anos, na parte da frente das camisas de futebol masculino e feminino. No âmbito digital, o Spotify terá presença nos conteúdos audiovisuais criados em torno das sessões de treinamento das equipes, que serão publicados e promovidos nas redes sociais.

Além do patrocínio do uniforme, o contrato também inclui um acordo de longo prazo sobre os direitos de título do estádio.

“Por meio desta parceria, o Spotify e o clube procuram juntar dois mundos que despertam paixões especiais entre os fãs, a música e o esporte, com o objetivo de criar novas experiências que revolucionem a experiência e ofereçam uma plataforma única para conectar jogadores e artistas com seguidores em todo o mundo”, informa o comunicado emitido pelo Barcelona

Assim como a fachada, o Spotify estará presente dentro do estádio nos assentos, nas arquibancadas e em vários pontos do campo. O acordo também inclui a associação com a Barça Academy, uma base para promover o talento e a forma distinta de jogar do clube.