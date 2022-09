Barcelona goleia com hat-trick de Lewandowski em estreia na Champions

O Grupo C da Liga dos Campeões começou movimentado. Nesta quarta-feira, todos os times da chave entraram em campo e deram início à disputa por vagas no mata-mata. Na primeira rodada, o Barcelona goleou o Viktoria Plzen por 5 a 1, com direito a hat-trick de Lewandowski. O dia contou, ainda, com vitória do Bayern de Munique fora de casa contra a Internazionale.

Jogando em casa, o Barcelona precisou de apenas 12 minutos para abrir o placar. Após escanteio, Koundé cabeceou para o primeiro pau e Kessié apareceu para completar de cabeça e colocar o Barça em vantagem.

O Viktoria Plzen chegou a ter um pênalti marcado na primeira etapa. No entanto, após revisão do VAR, o lance foi anulado devido a uma falta de ataque. Com isso, o Barcelona voltou ao ataque e ampliou aos 34. Lewandowski recebeu bola no ataque, cortou a defesa e bateu colocado no canto para fazer o segundo gol da equipe.

Antes do intervalo, o Viktoria Plzen diminuiu o placar. Aos 43 minutos, Sykora aproveitou cruzamento no meio da defesa e cabeceou para marcar o primeiro dos visitantes.

Não adiantou de muita coisa. Ainda no primeiro tempo, nos acréscismos, o Barcelona foi ao ataque e voltou a abrir vantagem. Após roubada de bola, Lewandowski recebeu cruzamento no segundo pau e marcou de peixinho para marcar mais um gol e fechar o placar do primeiro tempo em 3 a 1 para os espanhóis.

Na volta do intervalo, o polônes completou seu hat-trick aos 22 minutos. O camisa 9 recebeu a bola fora da área e bateu rasteiro, no canto do goleiro, para ampliar a goleada.

Na sequência, aos 26, Ferran Torres foi acionado dentro da área aós grande lançamento e bateu de voleio para fechar o placar com goleada por 5 a 1.

Bayern de Munique derrota Internazionale na Itália

Mesmo fora de casa, o Bayern pressionou durante o primeiro tempo e, aos 24 minutos, abriu o placar. Kimmich recebeu no meio de campo e deu lançamento na medida para deixar Sané na cara do gol. O atacante dominou, passou por Onana e empurrou para o fundo das redes.

No segundo tempo, a Internazionale subiu de produção, em busca do empate. No entanto, quem marcou o segundo gol do jogo foram os alemães. Aos 20 minutos, Sané finalizou após tabela com Coman e contou com falha de D’Ambrosio, que empurrou contra o seu próprio gol.

Os minutos finais foram de pressão italiana. Buscando reverter o resultado, a Inter apertou no campo de ataque. No entanto, o time da casa não conseguiu diminuir o prejuízo. Fim de jogo e vitória por 2 a 0 para o Bayern de Munique.

Classificação e próximos confrontos

Com os resultados do dia, o Barcelona larga na frente no Grupo C. Empatados em pontos com o Bayern de Munique, os espanhois ficam na liderança devido ao saldo de gols. Pelo mesmo critério, a Inter de Milão fica na terceira colocação, enquanto o Viktoria Plzen fecha a classificação.

Na próxima terça-feira, o Bayern de Munique recebe o Barcelona na Allianz Arena, às 16 horas (de Brasília). No mesmo dia, mas às 13h45, a Internazionale joga fora de casa contra o Viktoria Plzen.