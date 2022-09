Barcelona goleia o Cádiz e assume a liderança do Campeonato Espanhol

Neste sábado (10/9), o Barcelona enfrentou o Cádiz pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. No Estádio Nuevo Mirandilla, o Braça venceu os mandantes por 4 a 0, com gols de Frenkie de Jong, Lewandowski, Ansu Fati e Dembele.

Com este resultado, A equipe de Xavi chega a 13 pontos e assume a liderança da competição. Já o Cádiz permanece na lanterna, ainda sem nenhum ponto conquistado.

Na próxima rodada, o Cádiz volta a campo na próxima sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), contra o Real Valladolid. Já o Barça enfrenta o Elche, no Camp Nou, às 11h15 de sábado.

O duelo entre Cádiz e Barcelona

O Barcelona foi melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu balançar a rede. A primeira boa chance do Braça veio dos pés de Ferran Torres, que em chute rasteiro, acertou a trave. Depois, Memphis Depay ficou com a sobra na área depois de cobrança de falta e desviou para fora.

A equipe adversária tentou incomodar no contra-ataque e viu Ter Stegen aparecer bem para deixar o marcador zerado.

Aos 10 minutos do segundo tempo, De Jong finalmente abriu o placar para os visitantes. Raphinha chutou cruzado e Ledesma espalmou na área. O holandês aproveitou o rebote e balançou a rede. Dez minutos depois, Lewandowski ampliou. Já aos 41, após a partida ser retomada devido à paralisação para atender um torcedor que passou mal, Ansu Fati fez o terceiro, após boa jogada de Lewandowski.

Nos acréscimos, o camisa 9 do Barcelona, em mais uma boa atuação, tocou para Dembélé, que deixou o dele para dar números finais à goleada.

