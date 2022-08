Barcelona goleia time de Ronaldo com dois gols de Lewandowski

O Barcelona venceu o Real Valladolid por 4 a 0 neste domingo (28/8), com dois gols do astro polonês Robert Lewandowski, que balançou as redes pelo segundo jogo consecutivo e colocou o Barça nas primeiras posições do campeonato.

Lewandowski (24 e 65), ‘Pedri’ González (43) e Sergi Roberto (90+2) marcaram os gols ‘blaugrana’, num jogo em que também brilhou o francês Ousmane Dembelé, autor de duas assistências.

O Jogo

Com Jules Koundé no time titular, já que sua inscrição na LaLiga foi resolvida, os jogadores comandados por Xavi Hernández sufocaram o Valladolid, encurralando o adversário em sua área até que um cruzamento de Raphinha deixou o atacante polonês livre de marcação para abrir o placar.

Antes do intervalo, Dembelé colocou uma bola no meio da área ‘blanquivioleta’, que Pedri aproveitou para ampliar a vantagem.

Já no segundo tempo, o francês tocou para Lewandowski, que definiu de calcanhar, ajudado por um toque do zagueiro visitante Joaquín. Um chute do polonês após o tempo regulamentar foi espalmado por Jordi Masip para o travessão, e Roberto aproveitou o rebote para marcar o quarto gol.

Tabela do Campeonato

O Barcelona tem agora sete pontos e fechou a terceira rodada na segunda posição, empatado em pontos com o Villarreal.

Já o ‘Submarino Amarelo’ (2º) não passou de um empate sem gols em sua visita ao Getafe (19º), perdendo a oportunidade de alcançar o Bétis no topo da tabela do campeonato espanhol.

A equipe levantina poderia ter conquistado a vitória em um dos últimos lances da partida, em um pênalti marcado pelo árbitro para o que parecia um claro toque de mão do zagueiro uruguaio Mauro Arambarri, bloqueando um chute de um atacante adversário (90 6).

Mas depois de consultar as imagens no VAR, o juiz voltou atrás em sua decisão, ao ver que Arambarri havia tocado a bola com o rosto.

Com este empate, o Villarreal está em segundo lugar na classificação provisória com 7 pontos, dois atrás do líder Bétis.

O Real Madrid (4º), que fecha a jornada de domingo fora de casa contra o Espanyol, poderá se igualar em pontos à equipe sevilhana no topo da tabela se conseguir a terceira vitória consecutiva no campeonato.