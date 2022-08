Barcelona negocia rescisão de contrato com Depay; veja detalhes

O atacante Memphis Depay pode estar de saída do Barcelona. O holandês de 28 anos não quer seguir no Barça e seus representantes já buscam a rescisão contratual com o clube.

Segundo o jornal Sport, o Barcelona faz jogo duro. O clube tem propostas pelo atleta e pretende lucrar com sua saída. Um time entre os interessados é a Juventus, que especula um empréstimo com opção de compra.

Com a movimentada janela de transferências do Barcelona, Depay perdeu espaço. O clube contratou, por exemplo, Raphinha e Lewandowski. Dembele recentemente renovou seu contrato e também ganhou moral interna no Barça.

Apesar de estar com a cabeça longe do Barcelona, Depay participou normalmente da pré-temporada e até marcou dois gols, além de uma assistência.

Depay chegou ao Barça na última temporada, vindo do Lyon, e assinou contrato até junho de 2023. Com a equipe catalã, o atleta soma 13 gols em 38 jogos disputados.