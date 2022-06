Barcelona oferece R$ 219 milhões ao Bayern de Munique por Lewandowski

O Barcelona aumentou para 40 milhões de euros (R$ 219,5 milhões) mais 5 milhões em variáveis a sua proposta ao Bayern de Munique para contratar o atacante polonês Robert Lewandowski. A informação foi publicada nesta quarta-feira por diversos veículos de imprensa, entre eles o jornal alemão Bild.

Depois de duas ofertas anteriores, de 32 e 35 milhões de euros, o time catalão fez mais uma investida por Lewandowski. Já o Bayern, de acordo com o diário Bild, exige 60 milhões de euros (R$ 329,3 milhões) para liberar o centroavante, cujo contrato com o clube bávaro vai até junho de 2023.

A transferência também depende de outra negociação em curso. Segundo a imprensa europeia, o Barça pode vender o holandês Frenkie de Jong para o Manchester United por 65 milhões de euros e encontrar, assim, o aporte financeiro para bancar a contratação de Lewandowski.

O polonês revelou em maio seu desejo de deixar o Bayern, mas os dirigentes do clube se mantiveram firmes, afirmando que não pretendem abrir mão do atleta antes do fim de seu contrato.