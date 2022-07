Barcelona oficializa contratação de Raphinha, do Leeds

Na manhã desta quarta-feira, o Barcelona oficializou a contratação do brasileiro Raphinha, que vinha sendo destaque na Premier League atuando pelo Leeds United. Os catalães anunciaram que chegaram a um acordo com os ingleses, faltando apenas o jogador passar pelos exames médicos para o negócio ser concretizado.

“O FC Barcelona chegou a um princípio de acordo com o Leeds United Football Club para a contratação do atacante brasileiro Raphael Dias Belloli (Raphinha). Ainda estão pendentes os exames médicos do atleta”, disse o clube em nota.

O acerto do brasileiro com o Barcelona havia sido anunciado na terça-feira pela imprensa europeia. Dessa forma, o atacante vai assinar por cinco temporadas e deve realizar ainda nesta quarta os exames para selar a transferência.

Com o Chelsea e o Arsenal de olho no jogador, o clube catalão se viu na necessidade de acelerar as negociações, fechando um acordo no valor de 58 milhões de euros (R$ 316 milhões), com bônus que podem levar o negócio a 67 milhões de euros (R$ 365 milhões).

Raphinha atuou pelo Leeds por duas temporadas, onde assumiu papel de protagonismo e foi essencial para a permanência da equipe na primeira divisão inglesa. Assim, o atacante chegou à Seleção Brasileira e deve ser um dos 26 convocados que irão à Copa do Mundo do Catar.