Barcelona perde para o Frankfurt, no Camp Nou, e cai na Liga Europa

Nesta quinta-feira, Barcelona e Eintracht Frankfurt pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa. No Camp Nou, o time alemão derrotou os comandados de Xavi Hernández por 3 a 1, com dois gols do sérvio Kostic, e um do colombiano Santos Borré. Busquets e Memphis Depay descontou para os catalães.

Agora, nas semifinais, o Frankfurt enfrentará o West Ham, que nesta quinta bateu o Lyon e se classificou. Mais cedo, o RB Leipzig bateu a Atalanta e também avançou.

O jogo – No primeiro tempo, logo aos dois minutos, Eric Garcia puxou Lindstrom dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti a favor do Frankfurt. Kostic foi para a cobrança e colocou os alemães na frente.

O Barcelona teve boa chance aos nove, em cabeçada para fora de Aubameyang após cruzamento de Dembelé. Aos 18, Kevin Trapp fez grande defesa em chute de primeira de Araújo.

Porém, aos 35, o Frankfurt ampliou. Santos Borré avançou pela intermediária e bateu forte de fora da área, anotando um golaço para o time alemão. O colombiano homenageou o ex-jogador conterrâneo Freddy Rincón, que faleceu na madrugada desta quinta-feira.

No segundo tempo, o Barça teve oportunidade de empatar. Dembelé fez jogada individual pela direita, cruzou e Aubameyang furou embaixo da trave.

Aos 11, Lindstrom saiu na cara de Ter Stegen após grande contra-ataque, mas parou em defesa do goleiro alemão no Barcelona. Aos 21, veio o terceiro gol do Frankfurt. Kamada acionou Kostic na esquerda e o sérvio bateu cruzado para balançar as redes.

O Barcelona mandou a bola para as redes aos 38, com Sergio Busquets, que pegou a sobra na área. Porém, o tento foi anulado por impedimento.

Aos 44, o Barça finalmente diminuiu. Busquets, mais uma vez, pegou a sobra na entrada da área e mandou uma bomba para o fundo da meta. Nos acréscimos, aos 53, Memphis Depay ainda fez o segundo do Barça em cobrança de pênalti.

Confira os resultados de outros jogos desta quinta:

Atalanta (1) 0 x 2 (3) RB Leipzig

Lyon (1) 0 x 3 (4) West Ham

Rangers (3) 3 x 1 (2) Braga