Barcelona vence a Real Sociedad e mantém vivo o sonho difícil no Espanhol

O Barcelona conquistou uma vitória importante no Campeonato Espanhol nesta quinta-feira. Jogando fora de casa, o time venceu a Real Sociedad por 1 a 0, com mais um gol de Aubameyang. A partida ficou marcada, ainda, pela lesão do brasileiro Daniel Alves.

Com o resultado, o Barça se mantém vivo na briga pelo título. Atualmente na vice-liderança, a equipe está 15 pontos atrás do primeiro colocado, o Real Madrid. Assim, a taça é possível, porém é improvável.

Agora, o Barcelona volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Rayo Vallecano no Camp Nou.

O jogo

O gol do Barcelona saiu logo aos 10 minutos de jogo. Em jogada de ataque, Ferran Torres recebeu na pequena área e levantou para Aubameyang superar a defesa cabecear para o gol.

Com o placar aberto, o jogo seguiu movimentado na primeira etapa, com os visitantes passando mais perto de ampliar do que o time da casa de empatar. O jogo foi para o intervalo, porém, sem outros gols.

Na segunda etapa, a Real Sociedad partiu para cima e começou a pressionar o adversário. Aos doze minutos, Sorloth teve boa oportunidade cara a cara com Ter Stegen, mas o goleiro do Barcelona fez bela defesa.

Aos 20 minutos, Daniel Alves sofreu lesão e precisou ser substituído por Sergiño Dest.