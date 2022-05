Barcelona vence Mallorca e abre vantagem para o Sevilla na vice-liderança

O Barcelona confirmou seu favoritismo e venceu o Mallorca neste domingo, no Camp Nou, por 2 a 1, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Memphis Depay e Sergio Busquets balançaram as redes para a equipe catalã. Raillo descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Barça foi a 66 pontos, abrindo dois de vantagem para o Sevilla, com quem vinha dividindo a vice-liderança do Espanhol – o time da Andaluzia ficou no empate em 1 a 1 com o Cádiz na última sexta-feira.

Vale lembrar que não há chances matemáticas de o Barcelona ser campeão espanhol, já que o Real Madrid goleou o Espanyol no último sábado e garantiu o 35º título nacional diante de seus torcedores no Santiago Bernabéu.

O jogo

O Barcelona não teve dificuldades para se impor diante do adversário e só não abriu o placar aos cinco minutos porque o goleiro Sergio Rico fez boa defesa em cabeçada de Aubameyang. Depois, o zagueiro Araújo até balançou as redes para os donos da casa, mas o árbitro marcou impedimento.

Mas, se não deu certo com Araújo, melhor com Memphis Depay. Jordi Alba fez um lindo lançamento para o holandês, que, dentro da área, dominou e soltou a bomba, sem chances para o goleiro do Mallorca.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o time comandado por Xavi seguiu imprimindo seu ritmo de jogo e não demorou para ampliar. Logo aos nove minutos Busquets aproveitou o rebote de chute de Ferran Torres e, da entrada da área, bateu forte, no cantinho, para fazer 2 a 0.

Aos 28 minutos o Barcelona só não fez 3 a 0 porque o gol de Ferran Torres foi anulado por posição irregular de Memphis Depay, que foi quem ajeitou de cabeça para o atacante estufar as redes posteriormente.

Já na reta final de partida, o Mallorca ainda marcou o gol de honra em jogada de bola parada. Antonio Raillo se jogou na bola após cobrança de falta e, de joelho, completou para o fundo das redes, incendiando a partida. Mas, o Barcelona não se abalou, manteve o controle do jogo e precisou apenas administrar a vantagem para assegurar a vitória no Camp Nou.