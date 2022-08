Barcelona x Real Valladolid: veja lucro ao se apostar no time de Ronaldo

Ainda sem vencer e ocupando uma vaga na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, o Real Valladolid, do ex-atacante Ronaldo Nazário, dono de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, terá um compromisso complicado na rodada do fim de semana. A equipe do Fenômeno enfrentará o estrelado Barcelona, domingo, fora de casa. O time catalão tem a segunda maior folha salarial do futebol mundial atualmente.

A equipe do ex-atacante brasileiro é a grande zebra da rodada do Campeonato Espanhol. Por isso o Superesportes fez um levantamento: quanto as casas de apostas pagam pelo “milagre” no Camp Nou.

Sportsbet.io ( A análise começa pela clique aqui para fazer o seu cadastro ). A casa paga a irrisória cotação 1.13 na vitória do Barça. O empate vale 8.71. Já o triunfo do Valladolid paga a odd 14.85. Isso significa que, se um apostador investir R$ 100 no time de Fenômeno, a arrecadação será de R$ 1.485 em caso de resultado positivo dos visitantes.

Na tradicional Bet365, a cotação para a vitória do Valladolid é ainda maior: 15.00. A casa paga 1.14 para o Barcelona e 8.50 no empate.

Já a Pinnacle tem a maior odd para a vitória do Valladolid: 17.41. A casa paga 1.16 para o triunfo do Barça, enquanto o empate vale 8.82.

Momento das equipes

Reforçado com nomes de peso, como Raphinha e Lewandowski, o Barcelona estreou com empate em casa com o Rayo Vallecano, por 0 a 0. O time mostrou poder de reação já na rodada seguinte. Apesar das dificuldades, goleou a Real Sociedad, fora de casa, por 4 a 1.

Já o Valladolid, que voltou à elite nesta temporada, estreou com dura goleada para o Villarreal, em casa, por 3 a 0. Na última rodada, a equipe saiu na frente do Sevilla, fora de casa, mas acabou cedendo o empate.

O time de Ronaldo vem demonstrando muitas dificuldades para balançar as redes nesta temporada. Por isso, o Superesportes acredita que uma aposta interessante para o jogo é “ambos não marcam”, com odd 1.67 na Sportsbet.io. O handicap asiático -2 para o Barcelona também é uma opção de bastante valor (se vencer por dois gols de vantagem, a aposta é anulada).