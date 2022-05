Bares e restaurantes esperam aumento de faturamento no Dia das Mães

Com a pandemia mais controlada, os bares e restaurantes esperam voltar a receber as famílias no dia das mães. A Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, calcula que em comparação com o ano passado, a média de faturamento no setor durante o fim de semana da data deve aumentar em 30% nas principais capitais. Um número próximo ao período anterior a pandemia.

As informações apontam que o avanço da vacinação contra a covid-19 e o fim das restrições impostas pela pandemia favorecem a expectativa de alta no segmento econômico.

José Eduardo Camargo, líder de conteúdo e inteligência da Abrasel, destaca a importância da retomada da comemoração do Dia das Mães em bares e restaurantes, para ele a data é considerada o melhor almoço do ano e a expectativa é que os números cheguem aos de 2019.

Esse é o caso da especialista em recursos humanos Cláudia Santos, moradora de Brasília, que decidiu reunir toda a família pela primeira vez, desde 2019, para um almoço fora de casa em homenagem às mães.

Para José Eduardo Camargo, da Abrasel, apesar de o cenário econômico ser preocupante devido a inflação, juros e endividamento, o setor de bares e restaurantes, de modo geral, têm registrado a volta do faturamento.

As cidades com as melhores expectativas de aumento na comparação com 2021 são Brasília, com 60%; Fortaleza, com 35% e Recife, 20%.

*Com produção de Dayana Victor

Economia Brasília Jacson Segundo / Beatriz Arcoverde Daniella Longuinho* – Repórter da Rádio Nacional Abrasel Dia das mães 2:29