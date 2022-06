Barradao30mil: Vitória convoca torcida para jogo contra o Volta Redonda

A zona de rebaixamento ficou para trás. Após dois triunfos seguidos, o Vitória tirou a corda do pescoço e agora mira o G8 da Série C do Brasileiro. Na 12ª colocação, com 10 pontos, o rubro-negro tem chance de integrar pela primeira vez o grupo de times que brigarão pelo acesso na próxima fase do campeonato. Para isso, precisa fazer o dever de casa no domingo (5), às 16h, quando recebe o Volta Redonda, no Barradão.

O jogo é extremamente importante para as pretensões no campeonato e o clube decidiu reforçar a convocação para que a galera vá para a arquibancada. Nas redes sociais tá rolando a hashtag #Barradao30mil. A ideia é lotar o estádio, que tem capacidade para receber 30.704 pessoas.

O clube já vinha usando #Subiremosjuntos nas postagens oficiais e, após a vitória por 1×0 contra o Campinense, sábado (28) passado, no estádio Amigão, em Campina Grande, tratou de iniciar o convite para que os torcedores compareçam ao santuário rubro-negro na 9ª rodada.

No domingo (29), a primeira hashtag usada foi #Barradao20mil, mas logo depois o clube lançou meta mais audaciosa e passou a adotar #Barradao30mil: “Boa tarde, Nação! Felizes pela vitória, mas sempre buscando mais! Seu apoio será fundamental e todos os caminhos levam ao Barradão no domingo”, convocou no Twitter.

Técnico e jogadores também entraram no clima. “A torcida sempre é importante para a gente, principalmente vibrando a cada lance, torcendo por nós. Esse jogo vai ser crucial para a gente e a torcida está bem preparada para nos apoiar o jogo todo”, afirmou Léo Gomes. “Expectativa é muito boa, torcida tem que estar colada como estava sendo nos jogos passados e vai ser fundamental a força da torcida neste jogo”, completou o volante.

Adversário da vez, o Volta Redonda está uma posição acima do Vitória, em 11º. Tem os mesmos 10 pontos do rubro-negro, mas leva a melhor no saldo de gols (3 contra 1). O Manaus é o 8º colocado, com 12 pontos. Líder da Série C, o Mirassol soma 17. “A torcida faz a diferença e espero que a gente esteja à altura da nossa torcida”, disse o técnico Fabiano Soares em entrevista ao site PB Esportes.

RECORDE?

Os ingressos para o jogo contra o Volta Redonda começaram a ser vendidos na terça-feira (31), na internet, através do site www.futebolcard.com.br, e na Loja do Leão, no shopping Capemi. Até o início da manhã desta quarta-feira (1º), 5.048 bilhetes tinham sido vendidos. O número parcial indica que a partida deve ter o maior público desta temporada.

O recorde deste ano foi registrado em 30 de abril, quando o Vitória venceu o Manaus por 1×0, na estreia do técnico Fabiano Soares no comando do time, na 4ª rodada da Série C. Na ocasião, 6.161 pagantes foram ao Barradão. O segundo maior público de 2022 também foi na terceira divisão. Os 5.280 torcedores que foram ao Barradão ver o duelo com o Floresta na 2ª rodada lamentaram a derrota por 1×0.

Se a torcida atender o pedido do clube, vai alcançar um número que não é registrado nas arquibancadas do Barradão há mais de quatro anos. A última vez que o Vitória jogou em seu estádio diante de 30 mil pessoas foi 8 de abril de 2018, quando disputou o jogo de volta da final do Campeonato Baiano e perdeu para o rival Bahia por 1×0. Na ocasião, 30.142 pagantes viram de perto o Leão perder o título estadual. De março de 2020 a outubro de 2021, os jogos foram disputados sem a presença de público em função da pandemia de covid-19.

Público pagante do Vitória em 2022:

Vitória 1 x 1 Juazeirense – Baiano – 1.538

Vitória 1 x 1 Bahia – Baiano – 1.500

Vitória 0 x 0 Atlético-BA – Baiano – 1.385

Vitória 2 x 1 Bahia de Feira – Baiano – 2.401

Vitória 2 x 0 Glória-RS – Copa do Brasil – 4.095

Vitória 0 x 1 Floresta – Série C – 5.280

Vitória 1 x 0 Manaus – Série C – 6.161

Vitória 0 x 1 Fortaleza – Copa do Brasil – 2.405

Vitória 0 x 1 Botafogo-PB – Série C – 4.501

Vitória 3 x 0 Confiança – Série C – 5.026