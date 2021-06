Barreiras sanitárias são realizadas em Teixeira de Freitas para reforçar medidas contra a disseminação da Covid-19

Covid



Para conscientizar quem chega ao município de Teixeira de Freitas, uma barreira sanitária foi iniciada nesta segunda-feira (21) pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas e terá continuidade ao longo da semana. As equipes param os motoristas para reforçar medidas como o uso da máscara, do álcool em gel e do distanciamento social.

Acontecem barreiras sanitárias em pontos da cidade que possuem grande trafego de veículos como na saída para Medeiros Neto, e próximo ao IFbaiano. A ação conta com apoio da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Secretaria de Segurança e Cidadania, a equipe da Guarda Municipal faz a organização do trânsito no local.

Além das informações conversadas com os motoristas, são distribuídos panfletos informativos sobre a importância dos cuidados para conter o avanço do vírus e evitar que as pessoas adoeçam.

A Secretária de Saúde, Cristiane de Almeida Cerqueira, ressaltou que neste momento, é extremamente importante que a gestão possa contar com a população: “Estamos conduzindo essa ação para conscientizar a população em relação à Covid-19 e também executar a prevenção caso tenham pessoas com sintomas circulando na cidade. Precisamos que a população abrace essa causa, mantenha a prevenção e nos ajude a diminuir os números da doença”.

Por | Ascom PMTF