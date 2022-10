Barroca valoriza ponto contra o Grêmio, mas lamenta empate do Bahia: ‘Gosto amargo’

O Bahia não teve uma grande atuação diante do Grêmio, na tarde deste domingo (16), mas o empate por 1×1 deixou o gosto amargo na boca dos tricolores. O Esquadrão saiu na frente ainda no primeiro tempo, no gol de Mugni, mas cedeu o empate na segunda etapa. Após o jogo, Eduardo Barroca apresentou a sua leitura da partida. Para ele, o Esquadrão viveu momentos distintos.

“Eu dividiria o jogo em quatro partes. A primeira na qual o Grêmio conseguiu se impor com um jogo direto, longo, muito cruzamento. Rondam a nossa área e a gente teve dificuldade de sair com a bola limpa, que é uma característica que estamos tentando colocar no elenco. Do meio para o final do primeiro tempo nós evoluímos, conseguimos ficar com a bola no pé, mas sem transformar essa posse em oportunidades claras. Tivemos mais a bola no campo de ataque e fizemos o gol no final”, iniciou Barroca.

“Voltamos para o segundo tempo com uma postura excelente, conseguimos ter a bola no nosso pé. Num jogo dessa importância, aqui contra o Grêmio eles foram arriscando mais. Todas as nossas trocas foram por necessidades e no final do jogo, depois que o Grêmio conseguiu fazer o gol, o jogo ficou perigoso pelo jogo direto do Grêmio, com Diego e Elkeson”, completou.

O treinador valorizou o ponto conquistado em Porto Alegre, mas reconheceu que, pelo contexto, o Bahia teve motivos para lamentar. Se tivesse conseguido o triunfo, o Esquadrão encaminharia o retorno à primeira divisão.

“Um resultado de empate aqui contra o Grêmio, dessa forma, com esse estádio cheio, é bom, mas fica o gostinho de que poderíamos ter saído com a vitória pelo que a gente apresentou, pela forma como lutamos, saímos de adversidades da partida. Entendo que o Bahia está em um caminho bom para consolidar o objetivo, dois jogos em casa, jogos difíceis nos quais vamos precisar entregar padrões de excelência, para junto com o torcedor conseguir um triunfo já nessa próxima rodada”, afirmou.

Com 57 pontos, o Bahia pode garantir o acesso já na próxima rodada, contra o Vila Nova, no sábado (23), na Fonte Nova . Para isso, o Esquadrão precisa vencer o seu jogo e torcer para que Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa, que jogam fora de casa, não vençam suas partidas. Assim, o tricolor chegaria aos 60 pontos e não poderia mais ser ultrapassado pelos concorrentes.

“O meu controle vai estar na semana de trabalho, recuperar os jogadores para que a gente tenha todos os atletas à disposição junto com o torcedor. O Bahia dentro de casa é muito forte em simbiose entre o seu torcedor e os jogadores. Eu não tenho a menor dúvida que a torcida do Bahia vai lotar a Fonte Nova e esses jogadores, do jeito que estão trabalhando, que estão focados, tem tudo para entregar um grande resultado e passo a passo seguir o caminho do objetivo”, finalizou Barroca.