Basquete: seleção masculina vence Canadá na estreia da AmeriCup

A seleção masculina de basquete encerrou a sequência recente de derrotas e estreou com vitória na AmeriCup, a Copa América da modalidade, disputada na Arena Geraldão, em Recife. Nesta sexta-feira (2), os brasileiros superaram o Canadá por 72 a 63, pelo Grupo C da competição.

O ala/armador Yago Matheus, com 13 pontos, foi escolhido como o melhor jogador da partida. O cestinha foi o armador canadense Dalano Banton (do Toronto Raptors, da NBA), com 20 pontos, além de apanhar 11 rebotes.

Em busca do quinto título continental, o Brasil volta a quadra neste sábado, às 20h10 (horário de Brasília), diante da Colômbia. O Canadá joga às 17h40, contra o Uruguai.

O duelo começou equilibrado, com as equipes se alternando na liderança. O aproveitamento nos arremessos foi baixo nos dois lados, mas os donos da casa conseguiram encerrar o primeiro quarto dois pontos à frente. No segundo período, os anfitriões encaixaram a marcação e dificultaram os chutes canadenses, que fizeram apenas nove pontos, contra 15 dos brasileiros, que foram para o intervalo com 32 a 24 no placar.

No retorno para o segundo tempo, o Canadá se desvencilhou da marcação brasileira, encaixando o jogo no garrafão e chegando a passar à frente em uma bola de três do ala/armador Jahvon Henry-Blair, a três minutos do fim do terceiro quarto. O placar voltou a ter trocas na liderança até os três minutos finais do último período, quando o Brasil, enfim, acertou a mão, com quatro bolas de três, sendo duas de Yago e duas do ala/pivô Lucas Dias. Os donos da casa reestabeleceram o controle e saíram com a vitória.

Mais cedo, na partida que abriu o Grupo C, a Colômbia venceu o Uruguai por 70 a 64. O pivô Jaime Echenique, com 17 pontos e 11 rebotes, foi o destaque da seleção ganhadora. O armador uruguaio Agustin Ubal, com 27 pontos, foi o cestinha do jogo.