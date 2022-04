A capitalização da Eletrobras (ELET3; ELET6) deve acabar caindo na pior janela possível para a empresa devido ao Tribunal de Contas da União (TCU). A corte já avaliou o cálculo do bônus de outorga da companhia, mas ainda precisa julgar o preço mínimo da ações. O assunto deve ser levado ao plenário do TCU no início de maio, […]