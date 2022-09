Batida entre caminhão-tanque e carreta deixa vítimas na BR-415

Ao menos uma pessoa morreu em um acidente entre um caminhão-tanque e uma carreta na noite desta segunda-feira (6), na na BR-415, em Itabuna, no sul da Bahia. Segundo informações preliminares um dos veículos estava carregado com combustível, enquanto o outro transportava uma carga de papel.

O motorista do caminhão-tanque morreu no local do acidente. Há relatos de feridos que foram socorridos para o Hospital de Base de Itabuna.

Segundo a TV Santa Cruz, os veículos pegaram fogo logo após a batida. Testemunhas contaram que ouviram explosões no local. Por conta do acidente, o Condomínio Residencial São José, que fica próximo ao local do acidente, ficou sem energia. O fornecimento de energia foi restabelecido na mesma noite.

O Corpo de Bombeiros e equipes da Polícia Rodoviária Federal foram encaminhadas ao local para atender a ocorrência. Por conta do acidente, a pista ficou interditada e o trânsito congestionado na região.

Segundo o site local Verdinho Itabuna, um dos motoristas tentou desviar de um animal na pista e acabou batendo de frente com o caminhão que trafegava no sentindo contrário. Um cavalo ferido foi encontrado nas mediações do acidente.