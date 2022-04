Battlefield 2042 pode chegar ao Xbox Game Pass na próxima semana

BConforme relatado pelo site alemão Xbox Dynasty, tanto o Battlefield 2042 quanto o FIFA 22 apareceram em várias lojas internacionais do Xbox como estando disponíveis gratuitamente através do Xbox Game Pass Ultimate. Embora os jogos ainda não possam ser baixados, a conta do Twitter focada no Xbox ‘Idle Sloth ‘ sugeriu que os títulos estarão disponíveis a partir de quinta-feira, 5 de maio.

Tal como acontece com a maioria dos títulos da EA, a adição de FIFA 22 e Battlefield 2049 faz parte da parceria do serviço com a EA Play. Como tal, esses novos jogos provavelmente só serão jogáveis ​​por aqueles com uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate.