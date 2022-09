Bayern de Munique bate Barcelona de Lewandowski pela Champions League

O Bayern de Munique venceu o Barcelona por 2 a 0 na tarde desta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na Allianz Arena. O compromisso marcou o retorno do atacante Robert Lewandowski ao estádio bávaro, local que foi sua casa por oito temporadas.

O Barcelona teve mais chances claras de gol, mas foi menos efetivo. Com o resultado, essa foi a sétima derrota do Barça para o Bayern em Liga dos Campeões nos últimos oito confrontos diretos.

Os gols do Bayern foram marcados pelo zagueiro Lucas Hernández e pelo meia-atacante Leroy Sané, ambos na segunda etapa.

Os bávaros chegaram aos seis pontos no grupo C, liderando a chave com 100% de aproveitamento. O Barça ficou na segunda colocação, com três, mesma pontuação que a terceira colocada Internazionale. Viktoria Plzen é o lanterna, com nenhum ponto conquistado.

O jogo

A primeira etapa ficou marcada pelo equilíbrio na posse de bola, mas com o Barcelona tendo as melhores chances, especialmente com Robert Lewandowski.

Logo aos nove minutos, Pedri recebeu em boas condições e finalizou com muito perigo, para defesa de Neuer com os pés. O goleiro alemão, inclusive, foi um dos destaques da partida disputada na Allianz Arena.

Aos 18, Lewandowski saiu na frente de Neuer, com tudo para marcar, mas exagerou na força e finalizou por cima. Dois minutos depois, o atacante polonês recebeu cruzamento de Marcos Alonso, cabeçeou, mas parou em Neuer.

Aos 26 minutos, o brasileiro Raphinha tabelou com Lewandowski e chute de fora da área. A bola, rasteira, passou perto da meta de Neuer.

A grande chance do Bayern veio aos 30 minutos com o meia Sabitzer, que finalizou de fora da área, assustando Ter Stegen. Por fim, Lewa teve sua última chance faltando pouco para terminar a primeira etapa, sendo desarmado na “hora H” pelo lateral Mazraoui.

Segundo tempo

Com 15 segundos de jogo de segunda etapa, o Barça já voltou a assustar. Raphinha recebeu com liberdade por dentro e finalizou forte, passando perto do gol de Neuer.

Aos quatro minutos, o Bayern respondeu com finalização forte de Goretzka de fora da área, para defeda de Ter Stegen. No escanteio da jogada, batido por Kimmich, Lucas Hernández saltou mais alto que toda defesa da equipe catalã e abriu o placar para os bávaros.

O Bayern cresceu na partida após o gol feito. Aos nove minutos, Sané costurou no meio da defesa do Barcelona, saiu na frente de Ter Stegen e tirou o goleiro com categoria, ampliando a vantagem na Allianz Arena.

O Bayern seguiu em cima, aproveitando a “pane” que os dois gols geraram no Barça. Aos 15, Musiala teve espaço em contragolpe e, com a esquerda, finalizou com perigo contra a meta do Barça.

Aos 17, o Barça enfim respondeu. Pedri e Lewandowski tabelaram na frente da área do Bayern e o jovem espanhol saiu na cara de Neuer. Na conclusão, o meia acertou a trave, para desespero da torcida catalã.

Até a reta final de jogo, o Barça monopolizou a posse de bola, mas levou pouco perigo para a área defensiva do Bayern, que seoube se defender com inteligência.

A próxima partida do Bayern de Munique será contra o Augsburg, no próximo sábado, pela sétima rodada do Campeonato Alemão. Já na Liga dos Campeões, o time de Julian Nagelsmann volta a campo no dia 4 de outubro, contra o Viktoria Plzen.

O Barcelona de Xavi enfrentará o Elche no próximo sábado, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. A equipe voltará a atuar pela Liga dos Campeões contra a Internazionale, também no próximo dia 4.

No grupo D

O Eintracht Frankfurt venceu o Olympique de Marseille por 1 a 0, no Vélodrome. O tento dos alemães foi anotado por Lindstrom, na reta final da primeira etapa. O brasileiro Gerson, ex-Flamengo, foi titular do Olympique, assim o zagueiro Tuta, revelado no São Paulo, iniciou pelo Eintracht.

Com o resultado, o Frankfurt chegou aos três pontos, na terceira colocação. Sporting lidera o grupo D (seis), enquanto Tottenham vem logo atrás (três).