Bayern de Munique goleia o Viktoria Koln na estreia pela Copa da Alemanha

Nesta quarta-feira (31/8), o Bayern de Munique goleou o Viktoria Koln pela primeira rodada da Copa da Alemanha. Jogando fora de casa, o time bávaro impôs seu jogo e venceu por 5 a 0, com gols de Gravenberch, Tel, Mané, Musiala e Goretzka.

O jogo

Apesar do favoritismo do Bayern de Munique, o Viktoria Koln começou dando um susto. Aos 19 minutos, após jogada pelo lado direito, Handle recebeu nas costas da marcação e bateu cruzado na saída do Ulreich para abrir o placar. No entanto, o assistente identificou o impedimento do atacante e anulou o gol dos mandantes.

Os visitantes responderam e, aos 34 minutos, Gravenberch colocou o Bayern na frente. Após jogada de Müller e Gnabry, a bola bateu na defesa e sobrou nos pés do holandês, que bateu para o fundo das redes no primeiro gol do jogo.

Ainda no primeiro tempo, os bávaros ampliaram. Nos acréscimos, Tel recebeu passe de Gravenberch na ponta direita, cortou os zagueiros e, mesmo sem muito ângulo para o chute, bateu cruzado, no alto, para marcar um golaço e mandar o jogo para o intervalo com 2 a 0 no placar.

Na volta do intervalo, o Bayern precisou de sete minutos para fazer o terceiro. Gnabry recebeu lançamento em profundidade e tocou para Sadio Mané, cara a cara com o goleiro, apenas empurrar para o gol e ampliar.

A festa ficou ainda maios aos 22 minutos, quando Musiala recebeu passe de Müller dentro da área, no meio dos zagueiros, e bateu rasteiro. Quatro a zero para o Bayern.

Para fechar a contar, Goretzka disparou pelo lado direito do ataque, escapou da defesa e bateu colocado da entrada da área. Fim de jogo e goleada bávara.

Foco na Bundesliga

Com a vitória, o Bayern de Munique está classificado para a próxima fase da copa e, agora, volta a focar no Campeonato Alemão. No sábado (3/9), às 10h30 (de Brasília), a equipe encara o vice-líder Union Berlim fora de casa, pela quinta rodada da competição.

Os dois times estão empatados na ponta da tabela, com 10 pontos e, assim, o duelo pode encerrar com a invencibilidade de um dos dois.