Bayern de Munique leva empate no fim, mas assume a liderança do Alemão

Duas partidas importantes valendo a liderança do Campeonato Alemão aconteceram neste sábado. Enquanto o Bayern de Munique empatou com o Stuttgart e agora aparece no topo da tabela, o Borussia Dortmund perdeu para o RB Leipzig e se contentou com o terceiro lugar.

Bayern sobe

O Bayern de Munique igualou com o Stuttgart por 2 a 2 e segue em jejum de três jogos sem vitória. Com o resultado, a equipe, com agora 12 pontos, assume a liderança da competição. Já seu adversário fica na 14ª posição, com apenas quatro somados.

Os Bávaros tem pela frente a disputa da Liga dos Campeões Após começar com o pé direito vencendo a Inter de Milão, o time agora encara o Barcelona às 16 horas (de Brasília) da próxima terça-feira. O Stuttgart, por sua vez, entra em campo no próximo sábado, pelo Alemão, contra Eintracht Frankfurt, às 10h30.

O primeiro gol ficou perto de sair após Kimmich cobrar a bola parada pela intermediária, mas passou por cima da barreira e tirou tinta do travessão de Florian Muller.

A contagem só foi mudar próximo aos 40 minutos da primeira etapa. O Bayern recuperou a bola no meio do campo e avançou. A bola chegou para Aphonso Davies, que arrancou para a área pela esquerda e cruzou para trás. Mathys Tel aproveitou a liberdade e abriu o placar para a equipe.

O empate até viria no segundo tempo com Serhou Guirassy, mas o árbitro anulou. O que pareceu uma falha bizarra da defesa do Bayern, a análise do VAR revisou e marcou falta do jogador em cima de Kimmich.

Sem perder muito tempo, o Stuttgart veio para cima novamente e conseguiu cravar a igualdade. Chris Fuhrich recebeu um passe preciso na área e mandou para o fundo das redes sem chances para Neuer.

Em agito total, o Bayern resolveu sua vida em poucos instantes, mas não contava com um pênalti no final. Depois de cobrança de falta curta, Musiala foi encontrado perto do alvo, balançou para um lado e para o outro, e bateu no canto para colocar sua equipe na frente novamente. Entretanto, Guirassy anotou o empate do Stuttgart após a marcação da penalidade.

Dortmund leva a pior

Pelo lado do Borussia Dortmund a situação não é das melhores. O time foi derrotado pelo RB Leipzig por 3 a 0 e estacionou na terceira colocação.

A partida marcou a estreia do técnico Marco Rose à frente do Leipzig. O treinador assumiu a equipe nesta semana e atuou pela primeira vez justamente contra seu ex-clube.

Os próximos compromissos de ambas as equipes são pela Liga dos Campeões, na próxima quarta, às 16 horas. Enquanto o Borussia visita o Manchester City, o Leipzig joga fora de casa contra o Real Madrid.

Com nem seis minutos no placar, o RB Leipzig saiu na frente. Após cobrança de escanteio pela direita, Willi Orban mostrou oportunismo para cabecear e balançar as redes.

O segundo tento do time foi marcado por Dominik Szoboszlai, e que golaço. Simakan roubou a bola e passou para o húngaro de 21 anos, que anotou seu primeiro gol no Campeonato Alemão.

Quem fechou o marcador foi Haidara. O volante entrou no segundo tempo e recebeu um presente com o gol escancarado. Só teve o trabalho de empurrar pro fundo da rede.

Confira outros resultados deste sábado no Campeonato Alemão:

Hoffenheim 4 x 1 Mainz

Eintracht Frankfurt 0 x 1 Wolfsburg

Hertha Berlin 2 x 2 Bayer Leverkusen