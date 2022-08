Bayern de Munique vence Wolfsburg e se torna líder do Alemão

O Bayern de Munique enfrentou o Wolfsburg neste domingo e levou a melhor por 2 a 0. O placar do jogo, válido pela segunda rodada do Campeonato Alemão, foi construído por Musiala e Muller.

A equipe comandada por Julian Nagelsmann até poderia ter ampliado mais, mas o tento de Mané foi anulado. O jogador recebeu a bola dentro da área e disparou para o gol, porém , após a revisão do VAR, o tento não valeu por impedimento.

O Bayern, com o resultado, foi para a liderança da competição com seis pontos, mesma pontuação do Borussia Dortmund. O Wolfsburg, por sua vez, está na 15ª colocação, com uma unidade somada.

Os times entram em campo apenas no próximo fim de semana. Enquanto o Wolfsburg encara o Schalke no sábado, às 10h30 (de Brasília), o Bayern visita o Bochum no dia seguinte, no domingo, às 12h30.