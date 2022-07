Bayern descarta Cristiano Ronaldo: ‘Nem sequer é assunto para nós’

O diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, descartou a contratação de Cristiano Ronaldo. Mesmo após o acordo verbal entre a equipe bávara e o Barcelona pela transferência de Lewandowski, o dirigente garantiu que o nome do português não está em pauta.

“Tenho imenso respeito pelo Cristiano Ronaldo, pela sua carreira e por tudo o que alcançou. Mas ele nem sequer é assunto para nós”, disse Salihamidzic à Sport1.

Além disso, de acordo com a imprensa europeia, o agente de CR7, Jorge Mendes, teria oferecido o jogador para alguns clubes da elite do futebol mundial, incluindo o Bayern de Munique. Por outro lado, depois de uma análise interna, a equipe decidiu que não avançaria pela contratação do atacante de 37 anos.

Cristiano Ronaldo tem mais um ano de contrato com o Manchester United e teria o desejo de sair visando a disputa de mais uma Liga dos Campeões. O camisa 7, inclusive, não viajou com o restante do elenco para a Ásia, onde os Red Devils realizam a pré-temporada.