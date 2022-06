Bayern diz a Lewandowski que ele terá de cumprir contrato até o fim

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic, conversou com o atacante polonês Robert Lewandowski, que deseja sair do clube, para reafirmar ao jogador que ele deve cumprir seu contrato, que termina em junho de 2023.

“Expliquei a ele com clareza nossa postura sobre a situação de seu contrato”, disse Salihamidzic ao jornal alemão “Bild” nesta quarta-feira.

Lewandowski anunciou no final de maio que sua “história” no Bayern tinha “chegado ao fim” e afirmou nesta semana em um podcast na Polônia que quer “sentir mais emoções na vida”.

Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona seria o destino escolhido pelo atacante e o clube catação estaria disposto a pagar 32 milhões de euros para contratá-lo.

“Um contrato é um contrato”, lembrou recentemente a Lewandowski o presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, acrescentando: “Onde vamos chegar se um jogador pode terminar um contrato de forma antecipada?”.

Desde que foi contratado pelo clube alemão, em 2014, o atacante de 33 anos conquistou oito vezes a Bundesliga e a Liga dos Campeões da Europa em 2020.