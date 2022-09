Bayern é derrotado pelo Augsburg e perde invencibilidade no Alemão

O Bayern de Munique decepcionou neste sábado e conheceu sua primeira derrota no Campeonato Alemão. Desta vez, a equipe foi superada pelo Augsburg, por 1 a 0, e caiu para a quarta posição do torneio, com 12 pontos.

O clássico da Baviera foi movimentado. O time de Julian Nagelsmann teve chances para vencer a partida, mas não foi eficaz. Após um início avassalador na competição, a equipe agora vem de quatro tropeços consecutivos – três empates e um revés.

O Bayern tem chance para se reabilitar após a realização da Data Fifa, no dia 30. Os bávaros recebem o Bayer Leverkusen, às 15h30 (de Brasília), na Allianz Arena.

Primeiro tempo

O Augsburg não temeu o Bayern no primeiro tempo, protagonizando um jogo equilibrado. A equipe teve duas boas chances para marcar: na primeira, Neuer fez boa defesa, e, na segunda, Goretzka salvou chute de Niederlechner em cima da linha.

Os bávaros responderam com Musiala, que invadiu a área por volta dos 30 minutos, mas finalizou para fora. Já na reta final, Goretzka aproveitou sobra na área e quase colocou para dentro, mas o zagueiro Bauer afastou o perigo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Augsburg surpreendeu e estreou o marcador aos 15 minutos. Em cruzamento na área, Hahn ajeitou de joelho para Berisha, que chapou para o fundo das redes.

O Bayern teve inúmeras chances para igualar o placar, sendo a primeira delas logo na sequência. Muller recebeu livre na direita, avançou, mas bateu cruzado por fora. Aos 26, Sané saiu cara a cara com Gikiewicz, chutou de esquerda, mas o goleiro esticou o pé para fazer grande defesa.

Os visitantes buscaram pressionar nos minutos finais, mas esbarraram na forte marcação rival. Quem brilhou nos últimos minutos foi Gikiewicz, que defendeu cabeceio de Neuer nos acréscimos e garantiu a primeira vitória do Augsburg em casa nesta edição da Bundesliga.

Confira outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado:

Borussia Dortmund 1 x 0 Schalke 04