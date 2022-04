Bayern é dominado pelo Villarreal e perde o jogo de ida na Champions

O Bayern de Munique enfrentou o Villarreal, nesta quarta-feira, no Estádio de la Cerámica, e perdeu por 1 a 0, pelo primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões.

Os donos da casa superaram o favoritismo do rival e criaram as melhores chances. O único gol da partida foi marcado por Danjuma, aos oito do primeiro tempo.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, desta vez na Allianz Arena, às 16 horas (de Brasília). Antes disso, o Bayern encara o Augsburg, pela Bundesliga, no sábado. Na mesma data, o Villarreal recebe o Athletic Bilbao, no Campeonato Espanhol.

Detalhes da partida

O Villarreal surpreendeu logo no início e abriu o placar, aos oito do primeiro tempo. Parejo, dentro da área, chutou mal, mas a bola sobrou para Danjuma, que tocou para o fundo das redes. O Bayern foi pouco produtivo nos primeiros 45 minutos e a melhor chance criada foi em um chute de longe de Kimmich, que foi pra fora.

Os donos da casa chegaram a ampliar a vantagem no final do primeiro tempo, em cruzamento de Coquelin, que foi direto pro gol. Porém, o tento foi anulado por impedimento.

O time alemão voltou mais animado na segunda etapa. Aos três, Davies arriscou de longe, mas errou o alvo. Pouco tempo depois, Gnabry bateu forte cruzado, contudo, também não encontrou a meta adversário.

Aos oito, foi a vez do Villarreal responder. Gerard Moreno chutou de longe e acertou a trave. O camisa 7 voltou a ter uma grande chance, desta vez cara a cara com Neuer, porém, Davies travou a finalização.

Aos 18, o goleiro alemão errou passe perto do meio de campo, entregando de graça para Gerard Moreno, que arriscou pro gol, mas a bola foi pra fora, passando perto da trave.