Bayern e Roma se classificam à fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina

O Bayern de Munique e a Roma conseguiram nesta quinta-feira as duas últimas vagas na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.

Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0 na Espanha, o time alemão despachou a Real Sociedad com mais uma vitória, jogando em casa, por 3 a 1.

As italianas também conseguiram a vaga com duas vitórias, sobre o Sparta Praga: por 2 a 1 no primeiro jogo na República Tcheca e uma goleada por 4 a 1 em Roma nesta quinta.

Na quarta-feira, grandes como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus já tinham garantido seus passaportes para a fase de grupos do torneio continental.

Diretamente classificados, sem a necessidade de participar das eliminatórias prévias, já estavam outros quatro clubes: Lyon (atual campeão), Barcelona, Wolfsburg e Chelsea.