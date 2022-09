Bayern empata com Union Berlim e não consegue retomar liderança do Alemão

O Bayern de Munique tropeçou pela segunda vez neste Campeonato Alemão. O time bávaro teve dificuldades contra o Union Berlim neste sábado e ficou no empate, em 1 a 1, em duelo fora de casa.

Com o resultado, a equipe perdeu a chance de retomar a liderança da competição e fica na terceira posição, com 11 pontos. O primeiro lugar acabou caindo no colo do Freiburg, que venceu o Bayer Leverkusen, por 3 a 2.

Agora, o Bayern encara o Stuttgart na próxima rodada do torneio. Antes, porém, tem à vista o duelo contra a Inter de Milão nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Primeiro tempo

De forma surpreendente, o Union abriu o placar logo aos 12 minutos de partida. Sheraldo Becker, o artilheiro da Bundesliga até aqui, com cinco gols, recebeu lançamento na área e bateu de chapa, com categoria, no canto direito de Neuer.

O Bayern, porém, não deixou barato e empatou apenas três minutos depois. Após cobrança de escanteio e bate-rebate na área, Kimmich bateu cruzado para colocar a bola no fundo das redes.

Segundo tempo

Ao contrário do que se imaginava, o Union não se amedrontou na etapa final. A equipe pouco sofreu atrás, e conseguiu impedir chances claras de gol aos visitantes.

Além de consistência defensiva, o time da casa demonstrou confiança para levar perigo aos bávaros. Restando 15 minutos, Leweling ganhou dividida contra Upamecano, invadiu a área e arriscou para o gol, mas Neuer fez a defesa.