Bayern goleia Freiburg com gol de Mané e assume vice-liderança do Alemão

Neste domingo, Bayern de Munique e Freiburg se enfrentaram pela décima rodada do Campeonato Alemão. Na Allianz Arena, o time de Julian Nagelsmann goleou por 5 a 0, com gols de Gnabry, Choupo-Moting, Sané, Mané e Sabitzer.

Com o resultado, os bávaros assumem a vice-liderança da tabela de classificação, com 19 pontos, quatro atrás do líder Union Berlin. Já o Freiburg cai para a terceira posição, com 18.

Na próxima rodada, o Bayern visita o Hoffenheim, no sábado (22/10), às 10h30 (de Brasília). O Freiburg, por sua vez, recebe o Werder Bremen, no mesmo dia e horário.

O jogo entre Bayern e Freiburg

Julian Nagelsmann mandou o Bayern a campo com: Ulreich; Davies, De Ligt (Pavard), Upamecano e Mazraoui; Goretzka (Sabitzer) e Kimmich; Mané, Sané (Mathys Tel) e Gnabry; Choupo-Moting (Musiala).

Os donos da casa abriram o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Serge Gnabry pegou rebote perto de marca do pênalti e mandou de cabeça para o fundo das redes.

Aos 33, veio o segundo gol bávaro. Choupo-Moting recebeu assistência de Leroy Sané e bateu no canto esquerdo para ampliar.

Já na segunda etapa, aos oito minutos, o Bayern chegou ao terceira gol. Desta vez, Choupo-Moting deu a assistência para Leroy Sané balançar as redes.

Apenas três minutos depois, os bávaros fizeram o quarto tento. Sadio Mané recebeu passe de Gnabry e encobriu o goleiro do Freiburg. Aos 35, Marcel Sabitzer fez o quinto e fechou o placar.