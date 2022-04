Bayern goleia Freiburg e segue na liderança isolada do Campeonato Alemão

Neste sábado, o Bayern venceu o Freiburg pelo placar de 4 a 1, fora de casa, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. Com a vitória, a equipe comandada por Julian Nagelsmann chegou aos 66 pontos e se manteve na liderança isolada da Bundesliga, nove pontos à frente do vice-líder Borussia Dortmund, que tem um jogo a menos.

O time da casa, por sua vez, ficou estacionado na 5ª colocação, com 45 pontos conquistados. O Bayern volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Villarreal, fora de casa, pelo primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Freiburg, por outro lado, só entra em campo no próximo domingo, para encarar o Eintracht Frankfurt, pelo Campeonato Alemão. Mesmo jogando fora de casa, o time de Munique conseguiu impor seu ritmo de jogo e dominar o adversário, criando as melhores chances da primeira etapa.

No entanto, as jogadas construídas não resultaram em gol, e a etapa inicial terminou com o placar inalterado.

Já no segundo tempo, o Bayern voltou pressionando o adversário, até que, aos 13 minutos, Kimmich cruzou e Leon Goretzka cabeceou para o fundo da rede, abrindo o placar.

Pouco tempo depois, aos 18 minutos da etapa complementar, o atacante Nils Petersen empatou para os mandantes.

Gnabry recebeu dentro da área e bateu no canto esquerdo do goleiro para recolocar o Bayern na frente.

Ainda deu tempo de Coman e Marcel Sabitzer ampliarem para os bávaros, confirmando a goleada por 4 a 1 fora de casa.

Veja outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado:

Arminia Bielefeld 1 x 1 Stuttgart

Bayer Leverkusen 2 x 1 Hertha Berlin

Eintracht Frankfurt 0 x 0 Greuther Furth

Hoffenheim 1 x 2 Bochum