Bayern goleia Leverkusen e encerra jejum no Campeonato Alemão; veja gols

O Bayern de Munique encerrou seu jejum no Campeonato Alemão ao bater o Bayer Leverkusen nesta sexta-feira, pela oitava rodada. Por 4 a 0, o clube voltou a vencer após quatro partidas em branco. Jamal Musiala foi o nome da partida, com duas assistências e um. Sané e Mané marcaram os outros.

Com o resultado, o Bayern sobe a segunda colocação com agora 15 pontos, enquanto seu adversário aparece como 16º colocado, com apenas cinco somados. Aliás, o Leverkusen não vence há quatro rodadas.

Os bávaros entram em campo novamente na próxima terça-feira, 13h45 (de Brasília), contra o Viktoria Plzen, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Já o Bayer Leverkusen encara o Porto no mesmo dia, mas às 16 horas, pelo mesmo torneio.

Aos três minutos da primeira etapa, Musiala arrancou pela direita e achou Sané dentro da área, que, entre dois marcadores, dominou e abriu o marcador para o Bayern de Munique.

Aos 17, o jovem meio-campista passou de ser o garçom e virou o autor de um dos tentos. Muller carregou pelo meio e achou o garoto infiltrado entre os zagueiros adversários para bater firme e marcar o segundo.

Aos 38, Musiala passou para Mané, que estava dentro da área. O atacante parou, dominou e bateu no canto direito do goleiro. Por fim, já no segundo tempo, Muller fechou a goleada.