Bayern pressiona, mas fica apenas no empate com Monchengladbach pelo Alemão

O Bayern de Munique pressionou até o fim, mas não conseguiu derrotar o Borussia Monchegladbach na Allianz Arena. Neste sábado (27/8), as equipes empataram por 1 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Alemão.

O gol dos visitantes foi marcado pelo atacante Marcus Thuram, aos 43 minutos do primeiro tempo, após falha do zagueiro Dayot Upamecano, que foi recuar para Neuer mas não colocou força na bola.

O jogo foi de domínio do Bayern, que teve dificuldade em converter suas chances em gol. O goleiro Sommer foi o grande destaque do Monchengladbach, tendo realizado 19 defesas no confronto, sendo 11 de dentro da área.

Sadio Mané, grande contratação dos bávaros para a temporada, chegou a marcar para o Bayern aos 36 minutos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento.

O tento de empate do Bayern saiu aos 38 minutos da segunda etapa, com Leroy Sané, em finalização na pequena área. A equipe local alugava o campo de ataque em busca de seu gol.

Com a igualdade, o Bayern segue na liderança do Campeonato Alemão, com 10 pontos, mesma pontuação do Union Berlin. O Monchengladbach chegou aos nove pontos, na terceira colocação da Bundesliga.

O próximo compromisso do Bayern de Munique será contra o Viktoria Koln, na quarta-feira, pela Copa do Alemanha. Na Bundesliga, os bávaros enfrentam o Union Berlin, no sábado, fora de casa.

Confira outros resultados do Campeonato Alemão: