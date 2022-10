Bayern vence Plzen e se classifica para as oitavas da Champions League

O Bayern de Munique está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, o time alemão venceu o Viktoria Plzen fora de casa por 4 a 2, pela quarta rodada da fase de grupos, e garantiu o acesso antecipado. Sadio Mané, Thomas Müller e Goretzka (duas vezes) marcaram para os bávaros, enquanto Vlkanova e Kliment descontaram para os visitantes.

Vaga garantida

Com a vitória, o Bayern segue com 100% de aproveitamento na competição, com 12 pontos. Apesar de já confirmar vaga nas oitavas, o time ainda tem um objetivo nas duas rodadas finais da fase de grupos: confirmar a primeira posição. Com cinco pontos de vantagem para a vice-líder Inter de Milão, os alemães precisam vencer apenas um jogo para cumprir essa meta.

Já o Viktoria Plzen praticamente não tem mais chances de se manter no torneio. Com nenhum ponto somado, a equipe precisa vencer seus próximos dois jogos, contra Inter e Barcelona, e torcer para o Bayern também vencer dos dois.

Começo avassalador

O Bayern de Munique precisou de apenas nove minutos para abrir o placar. Mané recebeu na esquerda, tabelou com Goretzka e saiu cara a cara com o goleiro. Na pequena área, o senegalês cavou o goleiro e balançou as redes.

Somente quatro minutos depois, saiu o segundo gol do Bayern. Coman recebeu lançamento nas costas da marcação, pela ponta esquerda, e cruzou rasteiro para Müller aparecer sozinho dentro da área e desviou para ampliar o placar.

Ainda no primeiro tempo, Goretzka marcou duas vezes e encaminhou os três pontos do Bayern. Aos 24, o meia aproveitou bola na entrada da área, dominou e encheu o pé. Já aos 34, o camisa 8 recebeu passe de Sané em profundidade e cavou de primeira para encobrir o goleiro e fechar a conta do primeiro tempo.

Quase uma reação

Os tchecos esboçaram uma reação no segundo tempo, mas não conseguiram empatar. Aos 17 minutos, Vlkanova marcou o primeiro e, aos 30, Kliment fez o último gol da partida.

Próximos desafios

Na próxima rodada, os dois times entram em campo no dia 26 de outubro. Às 13h45 (de Brasília), a Inter de Milão recebe o Viktoria Plzen em jogo que pode garantir a classificação dos italianos. O Bayern de Munique joga às 16 horas, contra o Barcelona – que pode chegar já eliminado -, no Camp Nou.