Bazá Rozê terá música, gastronomia e feira de artesanato feminista

MPB, jazz, discotecagem e brincadeiras para as crianças estão entre as atrações do BaZá RoZê deste mês. O evento, que acontece há quatro anos, estimula o empreendedorismo feminista e desta vez será no Palacete das Artes, neste fim de semana, das 13h às 20h.

O espaço tem de uma diversificada produção artesanal – moda, acessórios e utilitários -, além de oferecer opções gastronômicas. O BaZá RoZê costuma ser realizado em equipamentos culturais, como museus e outras instituições e oferece aos visitantes uma variedade na programação, que inclui desde as artes visuais, música, teatro, circo e literatura.

Neste sábado, 17h30, quem canta é Manuela Rodrigues com participação especial de Claudia Cunha. Manuela fará um tributo a Gilberto Gil, acompanhada pelo multiinstrumentista Júlio Caldas numa formação exclusiva para o evento.

No domingo, no mesmo horário, é a vez do jazz da Geleia Solar. A banda agita o público com interpretações originais de ritmos como baião, samba, frevo e salsa com um toque de baianidade. A versão do quarteto no Rozê tem Alexandre Vieira (baixo), Bruno Aranha (piano), Matias Traut (trombone) e Ivan Huol (direção musical e bateria), além de muitos convidados surpresas. Um pouco mais cedo, às 14h, Carol Morena e Verdeee põem seus vinis na vitrola.

Sálua Chéquer e Igor Trovanova vão divertir a criançada no sábado com a apresentação do Essa Toalha tem Estórias, às 16h. No domingo, às 15h, é a vez da Infância Currupião animar a tarde das crianças com muitas brincadeiras.

A produtora cultural e idealizadora do Bazá Rozê, Brenda Medeiros, fala sobre o crescimento da feira em seus quatro anos: “A feira vem crescendo e se firmando cada vez mais como um projeto sociocriativo e colaborativo, que muito valoriza as subjetividades e peculiaridades de cada um como sementes que brotam juntas com seus sonhos e ideais em comum, assim como muitas das profissionais autônomas que atuam no mercado informal em busca de independência, emancipação, à frente dos seus próprios negócios”.

PROGRAMAÇÃO AGOSTO ROZÊ

Edição Somos Sementes

20 e 21.08| 13h às 20h

Entrada: apresentação do cartão de vacinação contra a Covid e contribuição artística $10, a partir das 17h.

SÁBADO | 20 de agosto

(16h)

Essa Toalha tem Estória – Contação de estórias musicadas com

Sálua Chéquer e Igor Trovanova

Direção artística: Ednilson Pará

(17h30)

Manuela Rodrigues canta Gil

Participação especial

Claudia Cunha

DOMINGO | 21 de agosto

(14h)

Discotecagem de vinil

Carol Morena e Verdeee

(15h)

Vivência lúdica com brincantes da Currupião

(17h30)

Jazz Geleia Solar

SÁBADO e DOMINGO

Exposições do museu abertas à visitação das 13h às 18h