Bazar solidário tem opções de presentes para o Dia das Mães

Para fomentar práticas de consumo consciente e sustentável, a Cáritas Nordeste 3 realiza no próximo sábado (7), em sua sede na rua Emília Couto, nº 270, em Brotas, a primeira edição do Bazar Solidário de 2022. O público poderá adquirir itens como roupas e acessórios adulto e infantil para todos os gêneros das 10 às 16h.

O bazar também terá itens em cama, mesa e banho a preços acessíveis. Os valores coletados são investidos nos projetos da entidade que atua na promoção e defesa da vida ameaçada entre Bahia e Sergipe. Blusas, blusinhas, camisas sociais, casacos, jaquetas, calças, bermudas, shorts, sapatos, gravatas, lenços, toalhas e artigos para o lar marcam a diversidade de opções com valores que variam entre R$ 1 e R$ 40.

O Bazar Solidário faz parte do programa de mobilização de recursos da Cáritas Nordeste 3 (Cáritas NE3) e é resultado de doações de roupas e outros itens de consumo que, junto a outras ações de sustentabilidade, contribuem para manter ativo o trabalho da Rede Cáritas. O evento, com o slogan “Você na moda com sustentabilidade”, propõe que o público se envolva com as questões ambientais, sobretudo, promovendo o reuso de itens de consumo pessoal.

Após este evento que marca a retomada do projeto, o bazar seguirá em funcionamento das terças às quintas-feiras no mesmo local e horário – incluindo funcionamento no horário do almoço. São aceitos pagamentos em cartões de débito e crédito em até 3 vezes com parcela mínima de R$ 50, além de PIX. Outras informações sobre a atuação da Cáritas estão disponíveis nas redes sociais em @caritasne3 no Instagram ou Facebook /CaritasRegionalNE3.