BB registra lucro líquido de mais de R$ 7,8 bilhões no 2º semestre

O Banco do Brasil registrou um lucro líquido de mais de R$ 7,8 bilhões no segundo trimestre deste ano. Um aumento de quase 55% em relação ao mesmo período de 2021.

Esse valor equiparou a rentabilidade do banco público ao lucro das instituições privadas, segundo apontou o presidente da instituição, Fausto de Andrade Ribeiro.

O PL citado pelo presidente do Banco do Brasil significa Patrimônio Líquido. Ou seja, o lucro da estatal no trimestre representou 20% do patrimônio do próprio banco.

No acumulado do ano, o banco estatal cresceu quase 45%, somando 14,4 bilhões de reais em lucros entre janeiro a junho deste ano, valor recorde.

Os créditos fornecidos pela instituição cresceram quase 20% em junho de 2022 em relação a junho do ano passado, totalizando 919 bilhões de reais em empréstimos, com aumento de 14% no crédito para pessoas físicas e 19% para pessoas jurídicas.

Por outro lado, a inadimplência acima de 90 dias cresceu 0,14 ponto porcentual entre junho de 2021 e junho de 2022, fechando o segundo trimestre em 2%. Segundo o Banco do Brasil, o aumento da inadimplência é resultado do crescimento dos empréstimos de maior risco, os não consignados.

