‘BBB 22’: Douglas Silva vence prova e conquista segunda liderança

Mais uma semana se inicia no Big Brother Brasil 2022. Depois do retorno de Arthur Aguiar à casa, os brothers participaram da Prova do Líder da Maxton em um ‘jogo de memória’, em que precisavam encontrar quatro cores de tintura pré-estabelecidas para cada um em um painel gigante de imagens. Linna foi a única eliminada, por Gustavo, em uma carta especial. Em última rodada disputada, o ator Douglas Silva venceu a liderança e ganhou R$ 10 mil. Para o VIP, DG levou Gustavo, Pedro Scooby e Arthur Aguiar. Nesta sexta-feira, 09, terá Prova do Anjo e nova formação de paredão.