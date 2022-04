‘BBB 22’: Eliezer é eliminado da prova do líder e está no último paredão da edição

Eliezer foi eliminado da prova do líder que garante vaga na final do BBB 22. O pipoca deixou a prova após 15 horas de resistência e foi automaticamente para o paredão. Eli foi desclassificado ao se confundir, invertendo os locais corretos reservados para guardar objetos na dinâmica proposta pela prova do líder. Além dele, Douglas Silva também foi eliminado e saberá na eliminação de domingo se irá garantir uma vaga na grande final, prevista para acontecer na noite da próxima terça-feira, 26. A competição segue entre Arthur Aguiar e Paulo André. Em conversa, o marido de Maíra Cardi afirmou que, caso vença, irá pedir para que sua torcida se una para garantir que Paulo André também esteja na final. “Minha torcida vai toda pra você. Se eu ganhar essa prova amanhã. Meu Raio-X vai ser todo pra você. Eu e você nessa final, tem que ser, fato.”

