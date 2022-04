Neste domingo, 25, Eliezer foi o último eliminado do Big Brother Brasil 22. O remanescente do quarto Lollipop teve 65,76% dos votos e não irá integrar o pódio do reality. Arthur e Douglas Silva tiveram 21,15% e 13,09% e se salvaram do paredão, que contou com quase 280 milhões de votos. A final do programa irá acontecer na próxima terça-feira, 26, e contará com Paulo André, Arthur Aguiar e Douglas Silva.

