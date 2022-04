‘BBB 22’: Gustavo chama Douglas Silva de otário durante bate-boca em festa

O clima ficou pesado na festa do “BBB 22” realizada na madrugada desta domingo, 17. Após Douglas Silva deixar o cooler com bebidas aberto, Gustavo ficou irritado e disse que iria deixar uma toalha molhada na cama do ator como forma de repreendê-lo. “Se for para compensar, posso deixar aquilo ali aberto também”, retrucou DG. O bate-boca esquentou até o advogado chamar o brother de otário. “Sou o quê”, questionou o carioca. “Otário”, insistiu Gustavo. “Vou te dar a terceira chance”, disse Douglas. “Otário”, repetiu o catarinense. Os dois ainda não conversaram sobre o entrevero.

