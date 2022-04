‘BBB 22’: Gustavo é eliminado com 81,53% dos votos

Faltando 7 dias para a grande final, o Big Brother Brasil 2022 conhece o seu Top 5. Nesta terça-feira, 19, mais um brother deixou a casa. Eliezer, Gustavo e Paulo André disputaram a preferência do público em paredão triplo. Eli foi o indicado do líder Pedro Scooby, Gustavo foi o mais votado da casa e puxou PA. O eliminado foi Gustavo, que veio da casa de vidro, com 81,53% dos votos. Eliezer foi o segundo mais votado com 16,08% e PA teve apenas 2,39% dos votos. Auto-intitulado ‘caçador de lollipoper’, o bacharel em Direito virou ‘caça’ e Eli, o último do quarto Lollipop, segue na casa.